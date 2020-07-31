رسميا - تمديد عمل اللجنة الخماسية لمدة 4 أشهر

أعلن اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي تمديد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لمدة 4 أشهر بقرار من الاتحاد الدولي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق مخاطبة الاتحاد الدولي للاتحاد المصري ليخطره من خلاله بتمديد عمل اللجنة الخماسية.

وهو ما حدث بالفعل.

وكشف الاتحاد المصري في بيان رسمي اليوم الجمعة تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي "أشاد فيه باللجنة الخماسية وقرر تمديد عملها لمدة 4 أشهر تنتهي في 30 نوفمبر المقبل لاستكمال ما بدأته من مهام".

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن عن تشكيل لجنة خماسية في 20 أغسطس الماضي لإدارة الاتحاد المصري حتى 31 يوليو برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد علي نائبا للرئيس وعضوية كل من أحمد عبد الله ومحمد فضل وسحر عبد الحق.

قبل أن يقرر الاتحاد الدولي تمديد عمل اللجنة بعد تفشي أزمة كورونا.

وكشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com ما طلبه الاتحاد الدولي من اللجنة الخماسية، قائلا: "الاتحاد الدولي طالبنا في خطابه بثلاثة أمور خلال فترة الـ 4 أشهر".

وأوضح "الأمر الأول هو تسيير الأعمال اليومية داخل اتحاد الكرة. الأمر الثاني هو الدعوة لتقليل عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاتحاد من 225 إلى 95. الأمر الثالث هو الدعوة في نهاية مدة الـ 4 أشهر لإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق نظام التصنيف الذي يهدف لتقليل أعضاء الجمعية العمومية من 225 ناديا إلى 95.

كيف يجري ذلك؟

ستكون عضوية الجمعية العمومية للفرق خارج الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب) معتمدة على نظام من النقاط تقوم على تقييم سنوي، يجريه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وفق قواعد محددة.

حصل FilGoal.com على نُسخة من لائحة اتحاد الكرة الجديدة للجمعية العمومية، وتقول الشروط فيها ما يلي.

1-الأندية المشاركة في الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب)، يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية بشكل تلقائي.

2-بخلاف تلك الأندية، يحتاج كل فريق إلى 50 نقطة للحصول على عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

3-الأندية التي لا تحصل على النقاط الـ50 يحق لها المشاركة في كل المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة بشكل طبيعي.

كيف تٌحتسب تلك النقاط؟

-30 نقطة للمشاركة في دوري القسم الثالث المصري.

-20 نقطة للمشاركة في كأس مصر. (تحصل الفرق على نقاط المشاركة في كأس مصر وقت بلوغ دور الـ32 حسب شروط المسابقة).

-20 نقطة للمشاركة في أيا من المسابقات التالية:

دوري أو كأس الكرة النسائية بالنسبة للقسم الأول.

دوري أو كأس القسم الأول لكرة الصالات.

دوري أو كأس القسم الأول للكرة الشاطئية.

-10 نقاط للفريق الذي يمتلك لاعب أو أكثر، شارك في المنتخب الوطني خلال سنة التقييم.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقة الناشئين التابعة للفرع، بشرط التسجيل في بطولتين للناشئين على الأقل، واستكمال المسابقة.

-10 نقاط للأندية المشاركة في مسابقات الجمهورية للقطاعات.

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