جمعة: لو كنت في الأهلي أو الزمالك لما غادرت المنتخب.. وإيهاب جلال ظلم بعض لاعبي المصري

تحدث أحمد جمعة مهاجم النادي المصري عن فترة تواجده مع منتخب مصر، وكيف اختلف تعامل إيهاب جلال وقت تدريبه للمصري مع اللاعبين في الموسم الثاني عن الأول.

أحمد جمعة قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "وقت ولاية هيكتور كوبر في المنتخب كنت أسير بشكل رائع مع المصري وكل الإعلام ينادي بانضمامي للمنتخب".

وأضاف "في البداية قالوا بأنني أفتقر للخبرة الإفريقية لكنني شاركت مع المصري في الكونفدرالية وتألقت، فانضممت للمنتخب".

وواصل "قد يكونوا ضموني لتهدئة الناس لكنني لم أحصل على فرصتي كاملة، ولو كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك لانضممت للمنتخب وما خرجت منه أبدا ولتواجدت في كأس العالم".

جمعة انتقل للحديث عن فترة إيهاب جلال مع المصري، فقال "إيهاب جلال صنع الفارق في الموسم الأول وقاد الفريق من مراكز المؤخرة إلى المربع الذهبي وفي تلك الفترة خلق روح رائعة بين اللاعبين".

واستدرك "لكن في الموسم الثاني شعرنا جميعا بأنه اختلف. كان يعامل بعض اللاعبين بشكل جيد والبعض الأخر لا، وربما بعض اللاعبين ظٌلموا وكان ذلك سبب اختلاف النتائج".

واستمر "ما أحزنني أنه حين تحدث معي، قال بأنني سأكون رقم (3) في المهاجمين قبل حتى فترة الإعداد أو نزولي للملعب".

وعن إصابته الحالية قال صاحب الـ32 عاما "بدأت الركض الآن، أنتظر فقط الحصول على بعض الحقن ثم سأذهب إلى الطبيب لأحصل منه على موعد نزولي للتدريبات مجددا".

ورد جمعة على أسئلة قصيرة حول أفضل مبارياته وأجمل أهدافه، فقال "أفضل مبارياتي؟ مباراة في الكونفدرالية في الجولة الأولى من دور المجموعات وفزنا بها بهدفين كنت من سجلتهما -يقصد مباراة يونياو دو سونجو-، وأجمل أهدافي كانا في مرمى سيمبا في تنزانيا في الكونفدرالية، وفي مرمى سموحة بالدوري من خلفية مزدوجة".

أحمد جمعة يعاني إصابة في أوتار الركبة منذ التجمع الأخير لمنتخب مصر في شهر نوفمبر الماضي.

وشارك جمعة هذا الموسم في ثلاث مباريات فقط بين الدوري والكونفدرالية الإفريقية بمجموع 45 دقيقة. سجل فيهم ثلاثة أهداف.

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