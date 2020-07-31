رئيس نابولي: لن نخفض سعر ميليك لبيعه.. وسيكون من الحزين رحيل كوليبالي ولكن

قال أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي إن أركاديوس ميليك مهاجم الفريق لن يرحل سوى بالحصول على المبلغ الذي يريده النادي.

وتحدث رئيس نابولي لشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الجمعة قائلا: "ميليك دائما متاح للانتقال منذ اليوم الذي قابلته فيه كنت أساله عن تجديد تعاقده".

وواصل "كان ينظر لي ولا يجيب، ميليك سيرحل لأعلى سعر ولا يوجد أي تخفيض".

وانضم ميليك إلى نابولي قادما من أياكس في 2016 وسجل 48 هدفا وصنع 5 في 121 مباراة في كل البطولات مع الفريق.

وعن كاليدو كوليبالي المُرشح للرحيل قال: "كوليبالي شخص رائع سيكون من الحزين رؤيته يغادر ولكن هناك وقت لكل شيء حتى في الفراق".

وأضاف "لكن 90 مليون يورو ليست على الطاولة الآن".

وربطت التقارير الصحفية كوليبالي بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وعن مدرب الفريق الأسبق ويوفنتوس الحالي ماوريسيو ساري قال: "من الطبيعي الفوز بالدوري في يوفنتوس وساري سيظل دائما في قلبي".

وأكمل "سأشكر ساري على الكثير من الأشياء لكننا نفعل بعض من الأشياء الغبية أحيانا وهذه مشكلته، لو بقى معنا لربما فاز بالدوري ولكنه فكر لماذا أخاطر حينما أستطيع الفوز في مكان آخر؟".

وعن ملاقاة برشلونة في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو وعدم رغبته في اللعب في إسبانيا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا مجددا قال: "في الاتحاد الأوروبي يحبون القرود الثلاثة، لا أرى لا أسمع لا أتكلم".3

وأتم رئيس نابولي "أتمنى ألا يحدث أي شيء إن ذهبنا إلى هناك، وإن لم يكن الأمر كذلك فإن الجحيم ينتظرنا".

اقرأ أيضا:

هل يكرر عبد الله السعيد ما حدث من 66 عاما

صلاح: هذا كان سيصير حالنا لو خسرنا دوري الأبطال

توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن

رمضان خارج حسابات هدرسفيلد

تصريحات مثيرة من جوارديولا عن زيدان