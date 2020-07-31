كوبو: هدفي العودة لـ ريال مدريد.. وألعب في الدوري الأفضل في العالم

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 20:32

كتب : FilGoal

تاكيفوسا كوبو

شدد تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد، على هدف العودة للمنافسة في صفوف الفريق الأول بالميرنجي.

كوبو لعب موسم 2019\2020 معارا من ريال مدريد إلى مايوركا، وقدّم مع الأخير مستويات مميزة.

وصرّح كوبو عبر فرانس فوتبول: "حلمي كان دائما أن أكون أحد أفضل اللاعبين، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك الحلم".

أخبار متعلقة
رسميا – مساعد جوارديولا السابق يرث تركة جيسوس الثقيلة في فلامنجو تقرير: بيتيس سيحاول مرة أخيرة ضم سيبايوس.. وأرسنال يقترب من استعارته مرة أخرى التجربة الثالثة في إنجلترا.. رسميا – كارانكا يتولى تدريب بيرمنجام سيتي أس: زيدان وجد فاران الجديد في موناكو

وأضاف: "قلت دوما أن هدفي هو اللعب في ريال مدريد، لهذا أعمل بجد حتى أخرج أفضل ما عندي، حتى دون أن أعلم ما سيحدث في مستقبلي".

وتابع: "أستمتع باللعب في الدوري الإسباني، أنا سعيد بالتواجد هنا، إنه أفضل دوري في العالم وأستمتع بكل مباراة".

وأتم: "مايوركا جعلني أنضج كلاعب وكشخص، اكتسبت بعض الأصدقاء الجيدين هناك، عشت معهم ذكريات جميلة وحزينة، وقد لاحظت دوما حب الجماهير في الجزيرة، كان موسما لا ينسى".

كوبو (19 عاما) خاض 35 مباراة مع مايوركا هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف.

اقرأ أيضا:

هل يكرر عبد الله السعيد ما حدث من 66 عاما

صلاح: هذا كان سيصير حالنا لو خسرنا دوري الأبطال

توماس "الترينتشي" كارلوفيتش.. مارادونا الذي لم يكن

رمضان خارج حسابات هدرسفيلد

تصريحات مثيرة من جوارديولا عن زيدان

كوبو ريال مدريد في إسبانيا مايوركا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: أوزيل يتواجد في تركيا ويغيب "عن مدرجات" نهائي الكأس 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جمعة: لو كنت في الأهلي أو الزمالك لما غادرت المنتخب.. وإيهاب جلال ظلم بعض لاعبي المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
رئيس نابولي: لن نخفض سعر ميليك لبيعه.. وسيكون من الحزين رحيل كوليبالي ولكن 34 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي كأس الرابطة - سان جيرمان (0) (0) ليون.. نيمار يهدد 52 دقيقة | أوروبا
كوبو: هدفي العودة لـ ريال مدريد.. وألعب في الدوري الأفضل في العالم 54 دقيقة | أوروبا
التشكيل – نيمار يقود سان جيرمان.. وليون يهاجم بـ ديباي وديمبيلي ساعة | أوروبا
رسميا – مساعد جوارديولا السابق يرث تركة جيسوس الثقيلة في فلامنجو ساعة | أمريكا
تقرير: بيتيس سيحاول مرة أخيرة ضم سيبايوس.. وأرسنال يقترب من استعارته مرة أخرى ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك