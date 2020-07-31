كوبو: هدفي العودة لـ ريال مدريد.. وألعب في الدوري الأفضل في العالم

شدد تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد، على هدف العودة للمنافسة في صفوف الفريق الأول بالميرنجي.

كوبو لعب موسم 2019\2020 معارا من ريال مدريد إلى مايوركا، وقدّم مع الأخير مستويات مميزة.

وصرّح كوبو عبر فرانس فوتبول: "حلمي كان دائما أن أكون أحد أفضل اللاعبين، ولن أتوقف حتى أحقق ذلك الحلم".

وأضاف: "قلت دوما أن هدفي هو اللعب في ريال مدريد، لهذا أعمل بجد حتى أخرج أفضل ما عندي، حتى دون أن أعلم ما سيحدث في مستقبلي".

وتابع: "أستمتع باللعب في الدوري الإسباني، أنا سعيد بالتواجد هنا، إنه أفضل دوري في العالم وأستمتع بكل مباراة".

وأتم: "مايوركا جعلني أنضج كلاعب وكشخص، اكتسبت بعض الأصدقاء الجيدين هناك، عشت معهم ذكريات جميلة وحزينة، وقد لاحظت دوما حب الجماهير في الجزيرة، كان موسما لا ينسى".

كوبو (19 عاما) خاض 35 مباراة مع مايوركا هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 5 أهداف.

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