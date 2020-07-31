التشكيل – نيمار يقود سان جيرمان.. وليون يهاجم بـ ديباي وديمبيلي

أعلن توماس توخيل المدير الفني لـ باريس سان جيرمان، عن التشكيل الذي يواجه أوليمبيك ليون في نهائي كأس الرابطة الفرنسية اليوم الجمعة.

ويغيب كيليان مبابي عن صفوف الفريق لإصابته في نهائي كأس فرنسا أمام سانت إيتيان قبل أسبوع.

ليلجأ توخيل إلى إجراء تعديلات على تشكيله، والعودة إلى طريقة 4-3-3 بتوظيف ماركينيوس في وسط الملعب، وإشراك ماركو فيراتي بدلا من لياندرو باريديس.

فيما يتواجد الثلاثي الهجومي الناري: نيمار، آنخل دي ماريا، ماورو إيكاردي.

في المقابل، يظهر الثنائي موسى ديمبيلي، وممفيس ديباي في خط هجوم ليون، ومن خلفهما يأتي الخطير حسام عوار.

تشكيل باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: لايفين كورزاوا – تياجو سيلفا – بريسنيل كيمبيمبي – ميتشل باكير

الوسط: ماركينيوس – ماركو فيراتي – إدريا جانا جويه

الهجوم: آنخل دي ماريا – ماورو إيكاردي – نيمار جونيور

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو – عبده ديالو – ثيلو كيرير – يوليان دراكسلر – أندر هيريرا – لياندرو باريديس – بابلو سارابيا – إريك ماكسيم تشوبو موتينج – أرنود كاليمويندو

تشكيل ليون:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيس

الدفاع: جيسون ديناير – مارسيلو – مارسال

الوسط: ليو دوبوا – ماكسينس كاكيريه – برونو جيمارايش – حسام عوار – ماكسويل كورنيه

الهجوم: موسى ديمبيلي – ممفيس ديباي

دكة البدلاء: أنتوني راسيوبي – يواكيم أندرسين – رافاييل – تياجو مينديش – جيان لوكاس – جيف رين أديلايدي – بيرتران تراوري – كارل توكو إكامبي

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