رسميا – مساعد جوارديولا السابق يرث تركة جيسوس الثقيلة في فلامنجو

الجمعة، 31 يوليه 2020 - 19:52

كتب : FilGoal

دومينيك تورينت - بيب جوارديولا

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي عن التعاقد مع الإسباني دومينيك تورينت لتدريب الفريق.

وذكر بيان النادي أن تورينت سيرتبط بـ فلامنجو بعقد لمدة سنة ونصف.

ويخوض تورينت مباراته الأولى كمدرب لـ فلامنجو في مواجهة أتليتكو مينيرو على ملعب ماراكانا يوم 9 أغسطس المقبل.

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ويأتي تورينت إلى فلامنجو لخلافة البرتغالي جورجي جيسوس الذي حقق إنجازات تاريخية مع النادي، ثم عاد إلى أوروبا لتدريب بنفيكا.

وأشرف تورينت (58 عاما) على تدريب نيويورك سيتي الأمريكي في الموسم الماضي، وقاده لإنجاز الوصول إلى نصف نهائي المسابقة.

ويشتهر تورينت بكونه اليد اليمنى لـ جوارديولا لمدة 11 عاما متواصلة.

إذ عمل كمساعد له في: برشلونة (ب)، وبرشلونة، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، حتى انفصاله عنه لتدريب نيويورك سيتي عام 2018.

ويعد تورينت سادس أوروبي يتولى تدريب فلامنجو عبر التاريخ، وأول إسباني على الإطلاق.

ويأتي فلامنجو من أفضل عام في تاريخه، إذ حقق لقب الدوري، والكأس، والسوبر، وكوبا ليبرتادوريس، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية، وكامبيوناتو كاريوكا، كما وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية وخسر بصعوبة بالغة أمام ليفربول.

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