تقرير: هيدرسفيلد يبحث تحقيق ربحا من بيع رمضان صبحي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي يوم 30 يونيو

يبحث هيدرسفيلد تاون الإنجليزي عن بيع رمضان صبحي إلى نادٍ أوروبي لتحقيق ربحا ماديا من انتقاله.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

"ويأمل النادي القابع في الدرجة الأولى الإنجليزية تعويض مبلغ 4.5 مليون جنيه إسترليني قيمة انتقاله لصفوف الفريق منذ 18 شهرا" وفقا لموقع examinerlive الإنجليزي.

وقال نادر شوقي وكيل رمضان صبحي عقب مباراة الأهلي والجونة الودية بشأن مستقبله: "لا يوجد أي مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص مصير رمضان صبحي حتى الآن".

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وأتم تصريحاته "كل ما يثار مجرد تقارير تجتهد في الأمر لكن دون أي أحاديث رسمية".

وكانت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قد أفادت برفض هدرسفيلد تمديد إعارة اللاعب مع الأهلي على أن يعود بعد انتهاء تعاقده.

وربطت الصحف الإيطالية اسم رمضان صبحي بالانتقال لفريق أودينيزي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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