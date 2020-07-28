محمد هاني: هدفنا الأكبر الفوز بإفريقيا.. جماهير الأهلي دائما ما تمنحنا الدافع للتألق

يرى محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي أن هدف اللاعبين الأكبر هذا الموسم هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.

محمد هاني النادي : الأهلي الأهلي

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي البطولة مرتين في السنوات الثلاثة الأخيرة وخسر أمام الوداد المغربي والترجي التونسي.

وقال محمد هاني عقب ودية الجونة: "نحن غائبون عن المباريات منذ فترة طويلة لذلك سنعود تدريجيا إلى المستوى المطلوب".

وتغلب الأهلي على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية بين الفريقين على ملعب التتش.

وتابع هاني "كل اللاعبين هدفهم بطولة إفريقيا، اللقب غائب منذ فترة طويلة وأنا شخصيا أحلم بتحقيق ذلك".

وشدد "كان الفريق قريبا من حصد اللقب بالوصول إلى النهائي مرتين لكن لم يحالفنا الحظ، سنسعى هذا الموسم وإن شاء الله أحقق اللقب ويكون لي دور".

وأوضح محمد هاني "جماهير الأهلي تمنحك الدافع من أجل التألق وهدفي دائما أكون رقم 1 وأسعى للوصول لمستوى جيد الفترة المقبلة".

وعن تعرضه للانتقادات بعض الأحيان قال: "أحيانا تلعب مباراة جيدة ويجعلك الأفضل في العالم ومباراة أخرى تلعب بصورة أقل فيكون غير مرغوب فيك، لكن في النهاية تجتهد للوصول لأفضل مستوى".

وتابع "الآراء على السوشيال ميديا متباينة فلكل شخص رأي مختلف عن الأخر، تركيزي داخل الملعب فقط من أجل تقديم الأفضل".

واختتم تصريحاته بالرد على هل لديه رغبة في الاحتراف قائلا: "أنا ألعب للنادي الأهلي الأكبر داخل إفريقيا الذي يساهم في صناعة تاريخ اللاعبين وتحلم فقط بالمرور بجانب النادي لذلك تفكيري في الفوز بالبطولات مع الفريق".

اقرأ أيضا:

مهرجان من الأهلي أمام الجونة

الزمالك يقتل طنطا

نجم سيتي ينضم إلى لاتسيو

إصابة مدافع الأهلي

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم