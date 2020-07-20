من أجل عيون إيمري.. رسميا – فياريال يقيل مدربه "مجددا" بعد تحقيق المركز الخامس

أقال نادي فياريال الإسباني مدربه خابي كاييخا من منصبه، رغم قيادته الفريق لتحقيق المركز الخامس في الدوري.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن إدارة نادي الغواصات الصفراء قد أتمت اتفاقها مع أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق لتولي تدريب فياريال بدءا من الموسم المقبل.

كاييخا (42 عاما) لعب 7 مواسم في فياريال خلال مسيرته الاحترافية، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في فرق شبابه، ثم تولى تدريب الفريق الرديف عام 2017.

في العام نفسه تم تصعيد كاييخا للفريق الأول، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية، إلا أن تدهور نتائج الفريق في الموسم التالي أدى إلى إقالته.

إلا أن الإدارة صححت خطأها وأعادته إلى منصبه بعد 40 يوما فقط، لينقذ الفريق من الهبوط ويمضي لتحقيق المركز الخامس في الموسم التالي، أمر لم يكن كافيا لإدارة الغواصات حتى تبقيه في منصبه، لتأتي الإقالة الثانية للمدرب المدريدي.

وقاد كاييخا إجمالا فياريال في 131 مباراة، فاز بـ 57 منها، وخسر 44، وتعادل في 30، وكانت آخر مبارياته كمدرب للغواصات أمام إيبار مساء أمس الأحد، وانتهت بانتصاره 4-0 على إيبار.

اقرأ أيضا:

قرار صادم بشأن الكرة الذهبية

تواريخ وأماكن إقامة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

تطور مفاجئ في مكان إقامة نصف نهائي دوري الأبطال

البدري يتحدث عن حل المعادلة الصعبة

أنيلكا ينصح صلاح بعدم الانتقال لريال مدريد