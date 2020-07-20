مران الأهلي - استمرار التدريبات البدنية القوية ومباراة تجريبية من فايلر

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 19:28

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي

شارك أحمد الشيخ لاعب الأهلي في مران فريقه الجماعي بعدما خضع لفحص طبي قبل المران وتأكدت جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويواصل الأهلي التدريب لاستئناف الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وأشرف ريني فايلر المدير الفني للأهلي على تدريبات قوية اشتملت جزءا بدنيا وآخر فنيا بالكرة.

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وخصص توماس بينيكل مخطط الأحمال في الأهلي فقرة تدريبات بدنية بالكرات الطبية قبل انطلاق المران.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لرباعي حراس مرمى الفريق اشتملت على جانب بدني وفقرة للتدرب على التصويب من زوايا مختلفة والتركيز على العرضيات.

وحرص فايلر على الاجتماع مع الجهاز الفني المعاون له على هامش المران لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة.

وتحدث فايلر مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.

كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا المدرب العام للفريق ورمضان صبحي لاعب الأهلي في حضور المترجم عمرو محب.

واشتمل مران الأهلي لليوم الثاني على التوالي التركيز على التدريبات البدنية المكثفة.

وأجرى فايلر مباراة تجريبية لمدة نصف ساعة في آخر فقرات المران ركز خلالها على سرعة نقل الكرة وتحركات اللاعبين خاصة في خط الوسط.

وحرص فايلر على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصويب الأخطاء ومطالبة اللاعبين بتنفيذ بعض التعليمات الفنية.

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