جوميز: علينا القتال لتحقيق أهداف الإسماعيلي

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 19:16

كتب : ياسر الشريف

ديدييه جوميز

شدد ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي على ضرورة القتال لتحقيق أهداف الفريق في الفترة المقبلة بعد عودة نشاط كرة القدم.

ونقل موقع الإسماعيلي تصريحات جوزيه للاعبيه قائلا: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا سويا العمل من أجل الفريق".

وأضاف في حديثه قبل مران الفريق الجماعي "نحن جميعا محظوظون بالتواجد في هذا المكان الكبير".

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وواصل "الجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحافظ عليها، حتى نحقق الأهداف الخاصة بالفريق".

واستمر في حديثه "نتابع أداء وقدرات والتزام كل لاعب منكم عن قرب سواء بالتدريبات أو المباريات الودية".

المدرب الفرنسي أكد "يجب علينا أن نقاتل لتحقيق أهداف الفريق وهي السعي نحو التتويج بكأس البطولة العربية وتحسين ترتيب الفريق بالدوري".

وأتم تصريحاته "نحتاج لتركيز وجهد كبير من كل اللاعبين، والعمل داخل المجموعة هو سر النجاح، ويجب على الجميع العمل بإخلاص وجهد من أجل إثبات أحقيته بالتواجد ضمن صفوف الفريق".

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