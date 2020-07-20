خبر في الجول - سفارة مصر في المغرب تبلغ الزمالك برحلة استثنائية لإعادة بنشرقي وأوناجم.. والموعد المقترح

كشف أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب عن تنسيقه رحلة استثنائية لإعادة ثنائي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم للقاهرة.

وقال السفير المصري في المغرب لـFilGoal.com: "أبلغت الزمالك أن هناك رحلة خاصة تحت رعاية السفارة المصرية ستقلع من المغرب يوم السبت المقبل ويمكن من خلالها إعادة الثنائي بنشرقي وأوناجم للقاهرة".

وأضاف "وأكدت أيضا لمسؤولي القلعة البيضاء على استخراج تأشيرات الثنائي وسنوفر له كل ما هو متاح لتسهيل لحاقه بالزمالك".

وكان الزمالك تواص مع السفير المصري في المغرب وطلب منه التواصل مع السلطات المغربية لبحث إمكانية عودة الثنائي وفقا للطريقة التي تتناسب مع الظروف هناك.

وأرسل الزمالك خطابا رسميا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأبيض إلى مصر.

ويسعى الزمالك لعودة الثنائي المغربي المحترف ضمن صفوفه إلى مصر مرة أخرى في أسرع وقت لتجهيزه مع الفريق استعدادا لاستئناف نشاط كرة القدم.

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