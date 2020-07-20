بيراميدز يبدأ معسكره في الإسكندرية

بدأ فريق الكرة بنادي بيراميدز معسكره اليوم الاثنين، بمدينة الإسكندرية في إطار الإعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المقرر انطلاق مبارياته في السادس من شهر أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعد الراحة السبية التي حصل عليها الفريق لمدة يومين.

وتقام التدريبات ببرج العرب على أن يخوض بيراميدز مباراتين وديتين أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في ملعب برج العرب الرئيسي وأمام المصري يوم ٢٩ يوليو بملعب برج العرب الفرعي قبل إنهاء المعسكر والعودة للقاهرة.

وخاض بيراميدز معسكرا داخليا في القاهرة خاض في ختامه مباراة ودية أمام المقاصة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الاستعدادات الجادة لاستئناف الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

كما يلعب بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية ضد حوريا كوناكري الغيني.





















اقرأ أيضا:

قرار صادم بشأن الكرة الذهبية

تواريخ وأماكن إقامة مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية

تطور مفاجئ في مكان إقامة نصف نهائي دوري الأبطال

البدري يتحدث عن حل المعادلة الصعبة

أنيلكا ينصح صلاح بعدم الانتقال لريال مدريد