بعد الهبوط القاسي.. رسميا – أجيري يرحل عن تدريب ليجانيس

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 17:46

كتب : FilGoal

خافيير أجيري - ليجانيس

أعلن نادي ليجانيس انفصاله عن المدرب خافيير أجيري، بعد هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني الإسباني.

وكان ليجانيس قد ودّع الليجا مساء أمس الأحد، بتعادله 2-2 أمام ريال مدريد، ليهبط إلى القسم الثاني لأول مرة منذ صعوده قبل 4 سنوات.

وحضر أجيري لتدريب الفريق في 4 نوفمبر الماضي، وقاده في 30 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل في 10، وخسر أيضا 10.

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ونجح أجيري في تحسين نتائج الفريق بعد أن تسلّمه في المركز الأخير، فصعد به إلى المركز 18، وكان على بعد نقطة واحدة من البقاء لولا تعادله مع ريال مدريد في آخر جولة.

وكان أجيري مرتبطا بعقدٍ مع ليجانيس حتى نهاية الموسم، وبعد السقوط إلى القسم الثاني، ألمح إلى رحيله خلال المؤتمر الصحفي أمس الأحد.

وسبق لـ أجيري قيادة عدة فرق إسبانية، هي: أوساسونا، سرقسطة، وإسبانيول. كما أشرف على تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة بين 2018 و2019.

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