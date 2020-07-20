سيبايوس: سعيد في أرسنال لكن مستقبلي يتوقف على ريال مدريد

الإثنين، 20 يوليه 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - شيفيلد ضد أرسنال

كشف داني سيبايوس لاعب أرسنال، عن ارتياحه للتواجد في صفوف المدفعجية، مشيرا إلى عدم درايته بطبيعة مستقبله بعد انتهاء إعارته.

سيبايوس معار من ريال مدريد إلى أرسنال منذ مطلع الموسم الجاري، ومن المُقرر أن يعود إلى فريقه الأصلي بمجرد انتهاء الدوري الإنجليزي.

وصرّح سيبايوس لشبكة سكاي: "علي أن أتحلى بالهدوء بعد نهاية الموسم، سأعود إلى مدريد وهناك سيتخذون القرار، لأنه يتبقى لي 3 أعوام في عقدي مع ريال مدريد".

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وأضاف: "بمجرد أن أعرف قرارهم، سأجلس مع عائلتي وأتشاور معهم بشأن الأفضل لي في العام المقبل".

وأوضح: "في الحقيقة أنا سعيد في أرسنال، وأمتلك خبرة اللعب معه لمدة عام، لذا العودة إليه ستكون عملية سهلة".

وتابع: "لن أكون في حاجة إلى التأقلم مع نادٍ جديد ودوري جديد، أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة لي".

وأتم: "لكن مستقبلي يعتمد على ريال مدريد ولا زلت لا أعرف قراره حتى اللحظة".

سيبايوس (23 عاما) خاض 34 مباراة مع أرسنال هذا الموسم، وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

وعانى سيبايوس من قلة المشاركات تحت قيادة زين الدين زيدان خلال ولايته الأولى، ومع عودة الفرنسي لتدريب الميرنجي، فضّل سيبايوس الخروج معارا إلى أرسنال.

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