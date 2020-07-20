مهاجم المصري يخضع لجراحة الزائدة

خضع أوستين أموتو مهاجم المصري لجراحة الزائدة الدودية وذلك في إحدى المستشفيات الخاصة في بورسعيد.

أوستين أموتو النادي : المصري المصري

وكلفت إدارة المصري شادي السعدني طبيب الفريق الأول لكرة القدم بمتابعة حالة اللاعب.

ومن المنتظر أن يمكث المهاجم النيجيري في فترة نقاهة لمدة أسبوعين بعد الجراحة.

ثم يبدأ بعدها ممارسة التدريبات الخفيفة قبل الانتظام في المران الجماعي.

ويواصل المصري الاستعداد خلال معسكره المغلق في برج العرب من أجل استئناف الدوري المصري.

وحرص طارق العشري المدير الفني للمصري على ضم المهاجم الشاب محمد الجمل لمعسكر الفريق بدلا من أموتو.

ويحتل المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.

ويفتتح المصري مبارياته بعد استئناف الدوري بمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل.

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