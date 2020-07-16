انتهت – كريستال بالاس (0) - (2) مانشستر يونايتد.. انتصار الشياطين الحُمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد.

ق90: 11 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق79: توقف المباراة لإصابة فان أنهولت.

ق78: جووووووووووول مارسيال يسجل الهدف الثاني ليونايتد.

ق61: راشفورد يتبادل الكرة مع مارسيال لكن تسديدة اللاعب الإنجليزي تذهب ضعيفة في يد حارس كريستال بالاس.

ق60: مكارثي يسدد كرة قوية ودي خيا يتصدى.

ق57: تقنية الفيديو تلغي هدف كريستال بالاس بداعي التسلل على أندري أيو.

ق55: جووووووول التعادل لكريستال بالاس عن طريق أندري أيو بعد تمريرة عرضية زاحفة من زاها.

ق53: زاها يخترق منطقة جزاء يونايتد ويسدد لكن دفاع الضيوف شتت الكرة بنجاح.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45+3: دي خيا يتصدى ببراعة لتسديدة من ركلة حرة مباشرة من لوكا ميليفوجيفيتش.

ق45: جوووووول أول ليونايتد بعد بينية من برونو فيرنانديز لراشفورد الذي راوغ فان أنهولت ببراعة وسدد بيمناه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للشياطين الحُمر.

ق40: تشتيت خاطئ من ليندلوف وتسديدة من باتريك فان أنهولت يشتتها دي خيا.

ق39: رأسية جديدة من ماجواير بعد ركنية من برونو فيرنانديز تمر بجوار المرمى.

ق30: مجهود فردي جيد من مارسيال الذي أنهاه بتمريرة لجرينوود لكن تسديدة الأخير تذهب لخارج الملعب.

ق12: رأسية ماجواير بعد ركنية قادمة من برونو فيرنانديز تمر أعلى مرمى كريستال بالاس.

ق2: دي خيا يتألق ويمنع هدفا محققا عقب تسديدة قوية من ويلفريد زاها.

انطلاق المباراة.