بونوتشي: قدمنا تضحيات كبيرة أمام أتالانتا

الأحد، 12 يوليه 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - يوفنتوس - ليتشي - الدوري الإيطالي

أوضح ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس أن النقطة التي حققها فريقه أمام أتالانتا ستساعد البيانكونيري كثيرا في صراعه على لقب الدوري الإيطالي.

وقال بونوتشي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "مواجهة أتالانتا تكون صعبة دائما، لقد قدم الفريق تضحيات كبيرة".

وأضاف "لم أكن بحالة جيدة ولكن كان من المهم جدا تحقيق نتيجة جيدة".

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وتعادل يوفنتوس بشق الأنفس أمام أتالانتا بثنائية لكل فريق في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، في لقاء شهد احتساب ركلتي جزاء لليوفي.

وتابع المدافع المخضرم "حصلنا على نقطة مهمة تُبقي المنافسين بعيدا".

وواصل "لقد فاز الفريق أمام أتالانتا وهذه هي الروح التي يجب أن نملكها".

وأكمل "دعونا الآن نستعيد طاقتنا ونفكر في مباراة الأربعاء، لأننا سنواجه فريق آخر يلعب بشكل جيد وفي حالة جيدة".

وأتم "من المهم أن تعي أن الفوز بمثل هذه المباريات يقودك لتحقيق السكوديتو".

التعادل أوصل يوفنتوس للنقطة 76 في صدارة الدوري وبفارق 8 نقاط كاملة عن الوصيف لاتسيو الذي خسر للمرة الثالثة على التوالي.

بينما وصل أتالانتا للنقطة 67 في المركز الثالث، وفوت على نفسه فرصة الوصول للوصافة.

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