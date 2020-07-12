مواعيد مباريات الأحد 12 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. دربي لندن وقمة نابولي وميلان

الأحد، 12 يوليه 2020 - 10:32

كتب : محرر في الجول

أرسنال - توتنام

يستضيف توتنام هوتسبرز غريمه أرسنال اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي، وتنقل beIN Sports 2 المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة.

وفي إيطاليا، يأمل ميلان في استمرار صحوته بعد الفوز الرائع على يوفنتوس في الجولة السابقة عندما يحل ضيفا على نابولي.

وتنقل beIN Sports 4 المباراة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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ويخرج فالنسيا لمواجهة ليجانيس الساعة السابعة ونصف مساء في الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

كما يلعب إشبيلية ضد ضيفه مايوركا في نفس الجولة الساعة العاشرة مساء.

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