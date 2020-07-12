فرانسيس: جوزيه ظلمني في الأهلي.. والبدري أفضل من تدربت معه

الأحد، 12 يوليه 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

الاهلى حرس الحدود فرانسيس الشاطر

يرى فرانسيس دوفوركي مهاجم الأهلي السابق أنه تعرض للظلم بعدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق الأحمر أثناء تولي مانويل جوزيه قيادة الفريق.

وقال فرانسيس عبر قناة أون تايم سبورتس: "بعد رحيل حسام البدري عن الأهلي الأمور أصبحت صعبة بالنسبة لي".

وأضاف "مانويل جوزيه ظلمني ولم يمنحني فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق".

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وواصل اللاعب الليبيري "في ولاية جوزيه الأول مع البدري لم أكن موجودا مع الفريق، لذلك لم يكن يعرفني عندما جاء مرة أخرى للأهلي ولم يمنحني فرصة".

وأفصح "في إحدى التدريبات استبعدني بعد 20 دقيقة وتحدث معي بطريقة غاضبة وظل يهاجمني ويتهمني بعدم الذكاء".

وانتقل للحديث عن حسام البدري قائلا: "في أول شهرين لي مع الأهلي كنت أعاني من زيادة في الوزن وتعرضت للإصابة مرتين ولم أنسجم مع الفريق لكن البدري جعلني أتدرب مرتين يوميا حتى فقدت الكثير من وزني".

وأكمل "البدري ساعدني كثيرا وكان يحفزني ويدعمني وتعلمت منه الكثير وأصبحت بسببه لاعب كرة قدم محترف ومميز".

وأكد "لذلك أنا أعتبر البدري هو أفضل مدرب لعبت معه وأريد أن أشكره على كل ما فعله معي".

وشدد "كل ما قيل عن إصابتي المزمنة غير صحيح وكان ينبغي ألا يقال".

وأتم تصريحاته "لم أصاب في حياتي بأي فيروس، أنا لاعب من قارة إفريقيا ورجل قوي للغاية وليس لدي أي مشكلة في عضلاتي".

وانضم فرانسيس للأهلي في صيف 2009 وتوج بالدوري في أول مواسمه، ولكنه لم يلعب سوى 15 دقيقة تحت قيادة مانويل جوزيه الذي كان عاد لخلافة حسام البدري في يناير 2010 ليرحل بنهاية الموسم الثاني.

ويلعب الآن فرانسيس في الدوري الماليزي.

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