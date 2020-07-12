رغم أنف الـVAR.. صدر كوستا يؤهل أتليتكو إلى دوري أبطال أوروبا

تأهل أتليتكو مدريد إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وسجّل دييجو كوستا الهدف الوحيد في مباراة أنهاه أتليتكو بعشرة لاعبين، وشهدت قرارات قوية من تقنية الفيديو.

ليرفع أتليتكو مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن فياريال، ليضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتفوق على الغواصات الصفراء في المواجهات المباشرة.

فيما تجمّد رصيد بيتيس عند 41 نقطة في المركز 13، بعد أن ضمن البقاء بالفعل في الجولات الماضية.

وأكمل أتليتكو مدريد 16 مباراة متتالية دون هزيمة، إذ يرجعه سقوطه الأخير إلى الخسارة 0-1 على أرض ريال مدريد في مطلع فبراير الماضي.

أتليتكو افتتح التسجيل بالفعل عن طريق آنخل مارتين كوريا في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو بسبب وجود مخالفة سابقة له.

السيناريو تكرر في الدقيقة 35 عندما سجل ألفارو موراتا هدفا جميلا لـ أتليتكو، ألغته تقنية الفيديو أيضا بداعي التسلل.

في الشوط الثاني ازدادت أوضاع أتليتكو سوءا، بطرد مدافعه ماريو هيرموسو بعد تدخُل عنيف في حق لورين مورون من الخلف.

وفي الدقيقة 70 كُتب التاريخ، دخل خواكين سانشيز قائد بيتيس الملعب بديلا، وعادل رقم راؤول جونزاليس بـ550 مباراة في مسيرته بالدوري الإسباني.

ليتشارك خواكين مع راؤول في المركز الثاني على هذا الصعيد، خلف أندوني زوبيزاريتا صاحب الـ622 مباراة.

وبينما عانى أتليتكو بشدة للبقاء في المباراة، استغل مقاتلو دييجو سيميوني ركلة حرة مباشرة، نفذها البديل يانيك كاراسكو صوب البديل الآخر دييجو كوستا، والأخير أخطأ الكرة وسجلها بالصدر بدلا من الرأس، لتسكن الشباك بغرابة في الدقيقة 74.

هدف لم يخل من الشك بدوره، فخضع للتدقيق لعدة دقائق بواسطة تقنية الفيديو التي أنصفت أبناء سيميوني في النهاية، وكتبت انتصارا ثمينا حقق عمليا هدف أتليتكو المرجو هذا الموسم: التأهل إلى دوري الأبطال.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا