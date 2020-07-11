طولان: أبلغت عبد الحفيظ برغبتنا في تمديد إعارة محمد شريف

السبت، 11 يوليه 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

محمد شريف - إنبي - الزمالك

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي على رغبته في استمرار محمد شريف لموسم جديد مع النادي البترولي.

ويلعب محمد شريف مع إنبي على سبيل الإعارة من الأهلي ولمدة موسم واحد.

وقال حلمي طولان لقناة أون تايم سبورتس: "أتمنى استمرار محمد شريف معنا وأبلغت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بذلك".

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وأضاف "إذا قرر الأهلي استمرار محمد شريف في الإعارة بالتأكيد إنبي أنسب فريق له وهو يرحب بالاستمرار معنا في هذه الحالة".

وأكمل "شريف قبل توقف الدوري كان متألقا وثاني الهدافين في المسابقة وكان قريبا من الانضمام لمنتخب مصر".

وأتم تصريحاته "أما عن أسامة جلال مدافع الفريق لم يطلب أي ناد التعاقد معه حتى الآن".

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