فيدال: الفوز بالدوري ليس في أيدينا.. والطقس كان صعبا

اعترف أرتورو فيدال لاعب برشلونة، أن مسألة الفوز بالدوري الإسباني خارج أيدي فريقه.

برشلونة قلّص الفارق مؤقتا إلى نقطة واحدة مع ريال مدريد المتصدر، بفوزه على مضيفه بلد الوليد 1-0 في ملعب خوسيه زوريّا، بالجولة 36 من الدوري الإسباني.

وصرّح فيدال بعد اللقاء: "في الجولات الماضية كان من الصعب تحقيق الفوز، لكن لحسن الحظ استطعنا الانتصار".

وأكمل: "نعرف أننا لم نستطع الوصول للنسق المطلوب في الشوط الثاني، يتوجب علينا أن نركز بشكل أكبر في المباريات، لكن الطقس كان صعبا اليوم".

وعن الهدف الذي سجله وسمح لـ برشلونة بالانتصار: "الأهم أن هدفي سمح لنا بحصد النقاط الثلاث، أريد مواصلة التطور".

وواصل: "عندما نفقد السيطرة على المباراة، فإننا نقابل نفس الوضع دائما، لكن الأهم أننا فزنا باللقاء، وتير شتيجن كان موجودا كما هو الحال دائما".

وأتم: "سنعطي أقصى ما لدينا وننتظر، فالأمر لا يتوقف علينا. لكن لو لم نفز بالدوري، فسنصل في أتم جاهزية لدوري أبطال أوروبا".

أرتورو فيدال سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ مبكر من المواجهة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز 14، بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

ليبقي برشلونة على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري الإسباني في سيناريو لو حدث فلن يكون له سابقة.

برشلونة ابتعد عن ريال مدريد بـ4 نقاط قبل 3 جولات على النهاية، ولم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بلقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن المتصدر بهذا القدر من النقاط في هذه المرحلة من المسابقة .

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة كان بطلا للمباراة، بعدة تصديات مؤثرة في توقيتات هامة من اللقاء.





















اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا