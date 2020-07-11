ميدياسيت: ماذا يحدث في لاتسيو.. شجار بين اللاعبين والجهاز الطبي بعد الخسارة من ساسولو

السبت، 11 يوليه 2020 - 22:55

كتب : FilGoal

مباراة لاتسيو وساسولو

نشبت مشادة كلامية عنيفة وصلت إلى الشجار بين عددا من لاعبي فريق لاتسيو وبعض أعضاء الجهاز الطبي وذلك بعد مواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي.

وخسر لاتسيو أمام ساسولو بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة أخبار "ميدياسيت" الإيطالية تفاصيل الواقعة وذلك بعد نهاية المباراة وتوجه اللعبين إلى غرف خلقع الملابس وهي الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق لاتسيو.

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وبسبب غضبه الشديد من الخسارة دخل فرانسيسكو أتشيربي مدافع لاتسيو في مشادة كلامية عنيفة مع إيفو بولتشيني رئيس الجهاز الطبي بسبب كثرة الإصابات التي تضرب الفريق في الفترة الحالية.

ويرى أتشيربي أن كثرة الإصابات تحد من خيارات سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق، ما يجعلهم يخسرون الكثير من النقاط في صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الأمر الذي أثار غضب الكثير من اللاعبين وجعلهم يهاجمون أيضا الجهاز الطبي للاتسيو.

ويرى لاعبو لاتسيو أن إيفو بولتشيني رئيس الجهاز الطبي لفريق لاتسيو منشغل كثيرا بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ولكن باقي أفراد الجهاز الطبي لا يقومون بالدور المطلوب منهم في تأهيل وعلاج اللاعبين المصابين بعيدا عن فيروس كوورنا.

وعلى عكس ما ذكرته شبكة أخبار "ميدياسيت" عن هذه الواقعة، تحدث إيفو بولتشيني رئيس الجهاز الطبي في لاتسيو لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي قائلا: "كل شيء هو كذب، أنا طبيب رياضي وأنا أفهم شعور اللاعب بعد الهزيمة ولا أستطيع الحكم على غضبه".

وأتم تصريحاته "أنا أحترم أتشيربي ونحن أصدقاء وفي النهاية احتضنا بعضنا البعض في غرف خلع الملابس".

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ويحتل لاتسيو المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.

لاتسيو الدوري الإيطالي
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