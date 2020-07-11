مؤتمر سيتيين: ميسي يحتاج إلى الراحة.. وتير شتيجن يقوم بعمله

برر كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، تراجع مستوى فريقه أمام بلد الوليد، بإرهاق اللاعبين.

برشلونة فاز بصعوبة بالغة على مضيفه بلد الوليد بهدف دون رد على ملعب خوسيه زوريا، في الجولة 36 للدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين بعد اللقاء: "الفريق كان مرهقا للغاية في نهاية المباراة، وبلد الوليد أقحم لاعبين خطيرين، خلقوا لنا المشاكل ونحن لم نستطع تغطية الملعب بأكمله، وهذا كلفنا الكثير، توجب علينا أن نحسم المباراة منذ الشوط الأول بتسجيل هدفين أو ثلاثة، كانت مباراة مريحة في الشوط الأول".

وأضاف: "التوتر كان مسيطرا بسبب التقدم 1-0 فقط، والإرهاق ظهر على اللاعبين اليوم".

وعلّق على تألق مارك أندري تير شتيجن الذي أقدم على أكثر من تصدٍ حاسم: "تير شتيجن موجود حتى يتصدى، كل شخص يقوم بوظيفته، المهاجمون ننتظر منهم التسجيل، ولاعبو الوسط ننتظر منهم صناعة اللعب. لحسن الحظ مارك يقوم بدوره جيدا".

وعن عدم البدء بـ لويس سواريز منذ بداية اللقاء: "سواريز خاض كل الدقائق تقريبا طوال 5 مباريات وكان يحتاج إلى الراحة".

كما كشف سبب استبدال أنطوان جريزمان بين الشوطين: "جريزمان من طلب التغيير، فقد عانى من بعض الانزعاجات".

وعن حاجة ليو ميسي إلى الراحة، اعترف سيتيين: "بالطبع ميسي يحتاج إلى الراحة وقد أخبرته بذلك، لكن النتيجة كانت قريبة للغاية، لو كنا سجلنا أكثر في الشوط الأول لارتاح مزيد من اللاعبين".

وأتم: "لا أدري إن كنا سنفوز بالدوري الإسباني، لأن المنافس يفوز بكل شي. نحن نحاول التحسن واستغلال فرصنا".

أرتورو فيدال سجل هدف المباراة الوحيد في وقتٍ مبكر من المواجهة.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز 14، بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

ليبقي برشلونة على آماله الضئيلة في الفوز بالدوري الإسباني في سيناريو لو حدث فلن يكون له سابقة.

برشلونة ابتعد عن ريال مدريد بـ4 نقاط قبل 3 جولات على النهاية، ولم يحدث من قبل أن فاز أي فريق بلقب الدوري الإسباني بعد ابتعاده عن المتصدر بهذا القدر من النقاط في هذه المرحلة من المسابقة .

مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة كان بطلا للمباراة، بعدة تصديات مؤثرة في توقيتات هامة من اللقاء.



















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