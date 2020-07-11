اللجنة الخماسية تجتمع مع أندية الإسماعيلية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ

السبت، 11 يوليه 2020 - 21:06

كتب : FilGoal

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

واصلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاتها مع الأندية، لشرح التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، ومناقشة نظام المسابقات.

وعقدت اللجنة اليوم السبت اجتماعين بحضور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوي اللجنة، كان الأول مع أندية الإسماعيلية والشرقية، والثاني مع أندية الدقهلية وكفر الشيخ.

وحضر الاجتماع الأول عن الأندية، فريد حافظ وكارم محمود عن نادي بورتو وعماد الدين مصطفى الألفي عن نادي بوفؤاد، وعبد الله محمد عن نادي البلدية بالإسماعيلية، ومحمد ياسر الديب عن نادي رأس البر، والأحمدي إبراهيم عبد الغفار عن نادي تلا، ومجدي عزت وإبراهيم الباجوري عن نادي الشرقية، ومحمد فوزي وعبد المنعم مصطفى عن نادي سرس الليان، وأحمد محمد إبراهيم عن نادي النوبة بالسويس، وأسامة محمد عن نادي أبو شحاتة، وإبراهيم النجار عن نادي سماد السويس، وأبوالمعاطي عبد السلام عن نادي رأس البر، ومحمد جمال عوض عن نادي ميت خلف.

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وحضر الاجتماع الثاني عن الأندية، إيهاب عبد الرؤوف عن نادي دسوق، والحسن فتحي عن صيد المحلة، ومحمد الخياط عن نادي المصرية، وأشرف إسماعيل كفر الشيخ، ومحمد عادل كهرباء طلخا، وخالد محمد أحمد عن نادي اتحاد بسيون، ومفرح توفيق عن نادي شباس الشهداء.

وتؤكد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنها ترحب بأي ناد لم يحضر الاجتماعات في أي وقت بالاتحاد للاستماع إليه أو إرسال مقترحاته وسيتم دراستها بعناية من جانب اللجنة.

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