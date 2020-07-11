الزمالك يواجه سموحة وديا في معسكر الإسكندرية

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي الاتفاق مع فريق سموحة من أجل مواجهته وديا.

ويواجه الزمالك نظيره سموحة في الـ 19 من شهر يوليو في لقاء ودي ضمن معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب.

وبدأ الزمالك معسكره يوم الخميس الماضي "استعدادا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء، حسبما أشار الموقع الرسمي.

وانضم حازم إمام وفرجاني ساسي لمعسكر الفريق في الإسكندرية اليوم السبت، وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الخاصة بهما.

ولم يُعلن الزمالك موقفه بشكل رسمي حتى اللحظة من استئناف الدوري المصري في السادس من شهر أغسطس المقبل.

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