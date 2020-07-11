استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه سموحة وديا

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن مواجهة الفريق الأحمر لسموحة وديا استعدادا لاستئناف الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي إن مواجهة سموحة الودية ستكون يوم 23 يوليو الجاري بملعب مختار التتش في مقر النادي في الجزيرة.

وشدد عبد الحفيظ أيضا على أن الأهلي سيتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بملعب التتش قبل مواجهة سموحة.

وذلك وفقا للبرتوكول الذي أعلنه اتحاد كرة القدم قبل خوض المباريات الودية والرسمية.

وقاد ريني فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه الجماعي لأول مرة اليوم السبت، بعد عودته من سويسرا لقضاء فترة إجازة.

وكان حمادة صدقي المدير الفني لسموحة كشف لـFilGoal.com عن رغبة فايلر في مواجهة فريقه، لأن الفريق الوحيد الذي لن يلعب ضده في الدوري بعد استئنافه لأن الفريقين لعبا مباراتي الدور الأول والثاني في الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويأتي سموحة في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

ويُستكمل الدوري المصري يوم 6 أغطس المقبل.

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