وتستمر المغامرة.. رسميا – كيمبيمبي يجدد عقده مع سان جيرمان
السبت، 11 يوليه 2020 - 18:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد عقد لاعبه بريسنل كيمبيمبي حتى صيف 2024.
بريسنيل كيمبيمبي
النادي : باريس سان جيرمان
وكان مقررا أن ينتهي العقد القديم لـ كيمبيمبي في صيف 2023، قبل أن تقرر الإدارة الباريسية تمديده.
A future in Red & Blue for one of our own ❤️️💙
✍ #Kimpembe2024 pic.twitter.com/qWFEqh3T2U— Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 11, 2020
وصرّح كيمبيمبي بعد تجديد عقده: "باريس سان جيرمان فريقي، إنه النادي الذي يترعرعت فيه، أنا هنا منذ الثامنة من عمري، والتواجد هنا لفترة طويلة هو شرف لي".
ويُنتظَر أن يلعب كيمبيمبي دورا أكبر مع سان جيرمان خصوصا مع رحيل القائد تياجو سيلفا عن الفريق.
كيمبيمبي (24 عاما) يلعب في الفريق الأول لـ باريس سان جيرمان منذ 2014، وخاض بقميصه 136 مباراة.
كما يمتلك كيمبيمبي 9 مباريات بقميص فرنسا، وكان ضمن القائمة التي توجت بكأس العالم 2018.
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