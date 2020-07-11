وتستمر المغامرة.. رسميا – كيمبيمبي يجدد عقده مع سان جيرمان

السبت، 11 يوليه 2020 - 18:55

كتب : FilGoal

بريسنل كيمبيمبي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن تجديد عقد لاعبه بريسنل كيمبيمبي حتى صيف 2024.

بريسنيل كيمبيمبي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكان مقررا أن ينتهي العقد القديم لـ كيمبيمبي في صيف 2023، قبل أن تقرر الإدارة الباريسية تمديده.

وصرّح كيمبيمبي بعد تجديد عقده: "باريس سان جيرمان فريقي، إنه النادي الذي يترعرعت فيه، أنا هنا منذ الثامنة من عمري، والتواجد هنا لفترة طويلة هو شرف لي".

ويُنتظَر أن يلعب كيمبيمبي دورا أكبر مع سان جيرمان خصوصا مع رحيل القائد تياجو سيلفا عن الفريق.

كيمبيمبي (24 عاما) يلعب في الفريق الأول لـ باريس سان جيرمان منذ 2014، وخاض بقميصه 136 مباراة.

كما يمتلك كيمبيمبي 9 مباريات بقميص فرنسا، وكان ضمن القائمة التي توجت بكأس العالم 2018.

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باريس سان جيرمان كيمبيمبي
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