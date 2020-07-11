فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته

قاد ريني فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه الجماعي لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك بعد عودته من سويسرا لقضاء فترة إجازة.

وجدد فايلر تعاقده مع الأهلي لمدة موسم آخر وعاد إلى مصر قبل أيام، وأجرى المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وظهرت نتيجتها أمس الجمعة وجاءت سلبية.

وعقد فايلر جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت، بعد حصول الفريق الأحمر على راحة سلبية أمس الجمعة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كذلك عقد فايلر محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث خلالها مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأجرى فايلر تقسيمة كرة قدم بين جميع لاعبي الفريق بطول الملعب وقسمهم على فريقين.

وحرص فايلر أيضا على الاجتماع بالمدرب العام ديفيد سيزا على هامش مران الفريق لمعرفة كيف سارت التدريبات خلال الفترة الماضية أثناء غيابه.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الأهلي تدريبات بدنية قوية للفريق خلال المران، وذلك بعد عودته رفقة فايلر من سويسرا.

أما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتمع بطبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد.

كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، بعد عودتهما بشكل تدريجي للمران الجماعي.

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