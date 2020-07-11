فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته

السبت، 11 يوليه 2020 - 18:47

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي الأول تحت قيادة فايلر بعد عودته

قاد ريني فايلر المدير الفني للأهلي مران فريقه الجماعي لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك بعد عودته من سويسرا لقضاء فترة إجازة.

وجدد فايلر تعاقده مع الأهلي لمدة موسم آخر وعاد إلى مصر قبل أيام، وأجرى المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وظهرت نتيجتها أمس الجمعة وجاءت سلبية.

وعقد فايلر جلسة سريعة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل انطلاق المران الجماعي اليوم السبت، بعد حصول الفريق الأحمر على راحة سلبية أمس الجمعة.

أخبار متعلقة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: موليكا؟ كل ما يقال عن مفاوضة لاعبين أجانب حاليا غير صحيح وزير الرياضة يُجيب.. هل عُرض على مصر استضافة نهائي إفريقيا إذا جمع بين الأهلي والزمالك حوار – ديانج: من يسجل أولا في لقاء الأهلي والوداد فرصته للفوز أكبر.. وأتمنى من الزمالك مراجعة قراره زكي عبد الفتاح: الأهلي لم يتفاوض مع برادلي عند سفر فايلر.. وهذا ما حدث مع إبراهيموفيتش

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور التحضيرية الخاصة بفترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

كذلك عقد فايلر محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وتحدث خلالها مع اللاعبين عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وأجرى فايلر تقسيمة كرة قدم بين جميع لاعبي الفريق بطول الملعب وقسمهم على فريقين.

وحرص فايلر أيضا على الاجتماع بالمدرب العام ديفيد سيزا على هامش مران الفريق لمعرفة كيف سارت التدريبات خلال الفترة الماضية أثناء غيابه.

وقاد توماس بينكيل مخطط أحمال الأهلي تدريبات بدنية قوية للفريق خلال المران، وذلك بعد عودته رفقة فايلر من سويسرا.

أما سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اجتمع بطبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على سير البرامج التأهيلية لكل من سعد سمير وكريم نيدفيد.

كما اطمأن عبد الحفيظ على الثنائي حمدي فتحي ومحمد محمود، بعد عودتهما بشكل تدريجي للمران الجماعي.

اقرأ أيضا:

سلسلة ليفربول تتوقف أمام صخرة بيرنلي

ودية مرتقبة للزمالك

هل تُلعب مباريات دوري الأبطال خارج إفريقيا؟

حقيقة مفاوضات شريف مع الاتفاق

هل تفاوض الأهلي مع موليكا

الأهلي فايلر الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: كان يجب أن نسجل 4 أهداف حتى لا نتعادل مع بيرنلي 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استعدادا لاستئناف الدوري.. الأهلي يواجه سموحة وديا 27 دقيقة | الدوري المصري
فرصة ذهبية لـ أتالانتا.. لاتسيو يتلقى طعنة قاتلة أمام ساسولو ساعة | أوروبا
استراحة في إسبانيا - بلد الوليد (0) (1) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
وتستمر المغامرة.. رسميا – كيمبيمبي يجدد عقده مع سان جيرمان ساعة | أوروبا
وزارة التموين في بيان رسمي: الأهلي سجل شعار نادي القرن في 2007.. ونفحص طلب الزمالك ساعة | الدوري المصري
فايلر يقود مران الأهلي لأول مرة بعد عودته ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة – بويج أساسي وسواريز احتياطي أمام بلد الوليد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى يٌعلن "تسجيل علامة نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.. ويطالب الأهلي بإزالة لافتاته 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 صلاح لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.. ويصبح أسرع من يساهم بـ 100 هدف مع ليفربول 4 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خطوات الرد على إعلان الزمالك تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي"
قد ينال إعجابك