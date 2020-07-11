تشكيل برشلونة – بويج أساسي وسواريز احتياطي أمام بلد الوليد

أبقى كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، لاعبه لويس سواريز على مقاعد البدلاء في مواجهة بلد الوليد.

برشلونة يحل ضيفا على بلد الوليد في ملعب خوسيه زوريا، بالجولة 36 للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل إبقاء سواريز على مقاعد البدلاء، والدفع بـ بريكي بويج كلاعب رابع في وسط الملعب.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – جوردي ألبا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – أرتورو فيدال – سيرجي روبيرتو – ريكي بويج

الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان

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