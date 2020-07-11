وست بروم يكتفي بالتعادل تحت أنظار حجازي.. وويجان "مرسي" يواصل الابتعاد عن الخطر

السبت، 11 يوليه 2020 - 18:20

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

اكتفى وست بروميتش ألبيون بالتعادل أمام مضيفه بلاكبرن روفرز بهدف لكل طرف على ملعب إوود بارك، بالجولة 43 لدوري القسم الثاني الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : ويجان

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

ويجان
وست بروميتش

الكرواتي فيليب كروفينوفيتش تقدّم لـ وست بروم في الدقيقة 41، قبل أن يتعادل جو روثويل لأصحاب الأرض في الدقيقة 63.

ليرفع وست بروميتش رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليدز يونايتد المتصدر الذي يتفوق بهدف واحد.

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فيما رفع بلاكبرن رصيده إلى 60 نقطة في المركز 12.

وغاب المصري أحمد حجازي عن اللقاء، إذ اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء، بعد أن ابتعد عن مباراة ليدز يونايتد الماضية للإيقاف.

وفي مباراة أخرى، تعادل ويجان أتليتك أمام مضيفه بارنسلي دون أهداف على ملعب أواكويل.

ليرفع ويجان رصيده إلى 54 نقطة في المركز 15، بفارق 9 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط. فيما رفع بارنسلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز 24 –الأخير-.

وشارك المصري سام مرسي في المباراة كاملة، إذ لم يغب سوى عن 3 مباريات طوال الموسم، وخاض بقية المباريات كاملة دون أن يفوّت أي دقيقة.

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