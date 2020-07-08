انتهت – برايتون (1) - (3) ليفربول.. صلاح يسجل مرتين ويصنع هدفا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برايتون وليفربول التي تقام في ملعب أميكس في الجولة 34 من الدور الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+6: صلاح يسدد برأسية لكن الكرة تمر أعلى مرمى برايتون.

ق90+4: صلاح يستغل خروج حارس برايتون من مرماه ويسدد بيمناه لكن مدافع أصحاب الأرض يشتت الكرة برأسه.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق76: جووووووول صلاح يسجل الهدف الثاني له والثالث لليفربول برأسية من ركلة ركنية صنعها روبرستون.

ق64: صلاح يهدر انفرادا جديدا ودفاع برايتون يشتت الكرة.

ق61: ماذا أهدر برايتون؟ دان بيرن يفشل في تسديد الكرة في الشباك رغم هروبه من الرقابة وانفراده التام بالمرمى.

ق54: صلاح ينفرد بحارس برايتون ولكن الأخير يتصدى لتسديدة اللاعب المصري.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.

ق45: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: جوووووووول برايتون يقلص النتيجة عن طريق تروسارد بتسديدة على الطائر بيمناه.

ق26: جوووول؟ لا هدف ملغي لبرايتون بداعي التسلل على باسكال جروس.

ق8: جوووووووووول هندرسون يسجل هدفا ثانيا لليفربول بعد تمريرة من صلاح.

ق6: جووووووووووول صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من نابي كيتا.

انطلاق المباراة.