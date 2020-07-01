تشكيل إنتر - سانشيز يجاور لاوتارو في الهجوم أمام بريشيا.. وإريكسن على الدكة

أجرى أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر 5 تغييرات من مباراة بارما السابقة لمواجهة بريشيا في الجولة الـ 29 من الدوري الإيطالي على ملعب جوسيبي مياتزا.

ويسعى إنتر للفوز من أجل مواصلة اللحاق بصراع الصدارة بين يوفنتوس ولاتسيو وتقليص الفارق مع البيانكونيري إلى 8 نقاط مرة أخرى.

أندريا باستوني صاحب هدف الفوز على بارما سيبدأ أساسيا بدلا من الأوروجوياني المخضرم دييجو جودين، بينما يشارك فيكتور موسيس وأشلي يونج في مركزي الظهيرين بدلا من أنطونيو كاندريفا وكريستيانو بيراجي على الترتيب.

ويحل الإسباني المخضرم بورخا فاليرو في مركز صانع الألعاب بدلا من الدنماركي كريستيان إريكسن، في حين يعوّض التشيلي أليكسيس سانشيز البلجيكي روميلو لوكاكو في مركز الهجوم.

وجاء تشكيل النيراتزوري كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: أندريا باستوني – ستيفان دي فري – دانيلو دي أمبروزيو

الوسط: فيكتور موسيس - نيكولو باريلا – روبرتو جاليارديني – بورخا فاليرو – أشلي يونج

الهجوم: أليكسيس سانشيز – لاوتارو مارتينيز

وعلى مقاعد البدلاء: لوسيان أجومي – كوادو أسامواه – كريستيانو بيراجي – مارسيلو بروزوفيتش – أنطونيو كاندريفا – دييجو جودين – كريستيان إريكسن – سيباستيانو إسبوسيتو – روميلو لوكاكو – دانييلي باديلي – لورينزو بيرولا – أندريا رانوكيا

في المقابل يتواصل غياب ماريو بالوتيلي عن صفوف بريشيا بسبب مشاكله مع إدارة النادي.

إنتر يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة فيما يتساوى بريشيا مع سبال في قاع جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر بهدفين مقابل هدف.

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