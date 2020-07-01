رسميا - ميلان يضم سايليمايكرس نهائيا حتى 2024

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 17:48

كتب : FilGoal

أليسكيس سايليمايكرس - ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تفعيل بند شراء عقد البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس بشكل نهائي.

اللاعب البلجيكي القادم من أندرلخت وقع على عقود تمتد لصيف 2024.

ولعب الجناح البالغ 21 عاما 6 مباريات بقميص ميلان ووصلت عدد الدقائق التي شارك بها إلى 92 دقيقة بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.

أخبار متعلقة
ميلان ينتفض أخر ربع ساعة ويهزم روما بهدفين في الدوري الإيطالي ميلا: الفجوة تضيق بين إفريقيا ولاعبي أوروبا وأمريكا الجنوبية والدليل صلاح وماني ميلان يجدد عقد كولومبو حتى 2024 مواعيد مباريات الأحد 28 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. ميلان يواجه روما وريال مدريد ضد إسبانيول

ويشغل سايليمايكرس مركز الجناح الأيمن وصانع ألعاب وشارك في النصف الأول من الموسم بقميص البنفسجي البلجيكي في 19 مباراة سجل هدفين وصنع 4.

وانضم سايليمايكرس مقابل 7 مليون يورو ، مقسمة إلى 3.5 مليون يورو على سبيل الإعارة ومثلها عقب توقيع عقود البيع النهائي.

ويعد أليكسيس هو سادس لاعب بلجيكي يرتدي ألوان الأحمر والأسود، إذ سبقه 5 لاعبين ولم يشارك سوى إريك جريتس في 20 مباراة بقميص النادي في موسم 1983-84.

طالع أيضا:

حوار في الجول مع دافور سوكر وذكريات كأس العالم 1998

الإسماعيلي يجري المحسة الأولى للاعبيه

تشيلسي يعلن: "القصة السحرية لـ أليس"

مران الأهلي - كدمة لمهاجم الفريق وجلسة بين الشحات وعبد الحفيظ

حوار مع صلاح عن: أفضل لاعب في ليفربول وسر علاقته بأبوتريكة

ميلان سايليمايكرس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول كواليس اجتماع مرتضى باللاعبين "لم يتطرق لاستكمال الدوري" 13 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يحقق فوزه الأكبر منذ 2017 ويسحق بريشيا بسداسية في ليلة تألق سانشيز 53 دقيقة | أوروبا
أرتيتا: لا يهمني ترتيب أرسنال في الجدول بقدر تطورنا واكتساب الفريق الثقة ساعة | الدوري الإنجليزي
بمساعدة مشكورة من نورويتش.. أوباميانج يؤمن عودة أرسنال السعيدة لملعبه برباعية ساعة | أوروبا
لعنة إيقاف الموسم مستمرة.. ليستر يخسر من إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ميلان - 3 تغييرات جديدة أمام سبال.. وعودة زلاتان ساعة | أوروبا
مباشر – وست هام (2) - (1) تشيلسي.. الهدف الثاااني للهامرز ساعة | الدوري الإنجليزي
روني يسجل ويقود ديربي لإشعال صراع التأهل لـ الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قناة الزمالك: أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقع للنادي.. الصفقة تمت 2 الزمالك يؤجل اجتماعه الطارئ "بسبب تطورات جديدة في المهزلة" 3 مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء 4 كلوب يتغنى بطريقة تسجيل صلاح وصناعته لهدف ماني أمام كريستال بالاس
قد ينال إعجابك