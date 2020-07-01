الكشف عن موعد مباريات الجولة 36 من الدوري الإسباني

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:52

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال مايوركا - الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) موعد مباريات الجولة 36 من المسابقة على أن يتبقى موعد أخر جولتين.

وتنطلق مباريات الجولة يوم السبت 11 يوليو وتختتم بمواجهة غرناطة وريال مدريد مساء الإثنين 13 من الشهر نفسه.

وتأتي مباريات الجولة كالآتي:

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السبت 11 يوليو:

أوساسونا × سيلتا فيجو (الساعة 5 مساء)

بلد الوليد × برشلونة (الساعة 7:30 مساء)

أتليتكو مدريد × ريال بيتيس (الساعة 10 مساء)

الأحد 12 يوليو:

إسبانيول × إيبار (الساعة 2 ظهرا)

ليفانتي × أتليتك بلباو (الساعة 5مساء)

ليجانيس × فالنسيا (الساعة 7:30 مساء)

إشبيلية × مايوركا (الساعة 10 مساء)

الإثنين 13 يوليو:

ألافيس × خيتافي (الساعة 7:30 مساء)

فياريال × ريال سوسيداد (الساعة 7:30 مساء)

غرناطة × ريال مدريد (الساعة 10 مساء)

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 71 نقطة وله مباراة سيتم خوضها غدا الخميس أمام خيتافي، بينما برشلونة في الوصافة برصيد 70 نقطة من 33 جولة.

وقبل الجولة 36، يلعب برشلونة أمام فياريال خارج ملعبه ثم يستضيف إسبانيول يوم 8 يوليو.

أما ريال مدريد فيستضيف خيتافي غدا الخميس ثم يواجه أتليتك بلباو يوم 5 يوليو ويليها مواجهة ألافيس يوم 10 يوليو.

ويتبقى تحديد موعد الجولتين 37 و 38 لختام مسابقة الدوري الإسباني.

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الدوري الإسباني الجولة 36
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