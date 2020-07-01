تقارير تونسية: النقاز ينضم للترجي

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:17

كتب : محرر في الجول

الزمالك - المقاصة - حمدي النقاز - ميدو جابر

وقع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق لنادي الترجي، بحسب تقارير صحفية تونسية.

وذكر موقع "فووت 24" التونسي أن النقاز وقع على عقده يربطه بالترجي حتى يونيو 2023.

وأشار الموقع التونسي بحسب مصادر وصفها بـ "الموثوقة" أن الترجي حصل على توقيع النقاز لـ3 مواسم.

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وكشف عن أن النقاز خاض أمس الثلاثاء اختبارا طبيا مع نادي باب سويقة تمهيدا لتوقيعه العقد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان الظهير الأيمن صاحب الـ 27 عاما رحل عن الزمالك دون موافقة الأخير، زاعما عدم حصوله على مستحقاته، قبل أن يتقدم بشكوى ضد النادي، ويحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن النقاز بدأ مسيرته مع النجم الساحلي التونسي ثم انتقل للزمالك في يناير 2018.

وانضم النقاز لصفوف سيدوفا الليتواني هذا العام، قبل التوقيع للترجي بحسب التقرير التونسي.

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