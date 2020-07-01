كرة سلة - إصابة لاعبتي الزمالك بفيروس كورونا

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

ندى ونوران الجيزي - كرة سلة الزمالك

تأكدت إصابة لاعبتي الزمالك، الشقيقتين ندى ونوران الجيزي بفيروس كورونا.

وكانت نانسي الشقيقة الكبرى لهن -لاعبة السلة السابقة والطبيبة الحالية - قد أعلنت عبر حسابها الشخصي عن تأكد إصابة ندى ونوران الجيزي لاعبتي سلة الزمالك بالإضافة إلى والدتهما بفيروس كورونا.

وكشفت ندى لـ FilGoal.com على أن حالتهن مستقرة وتم عزلهن في المنزل لحين إجراء المسحة الثانية.

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وطالبت ندى بالدعاء لهن في الفترة الصعبة التي تمر بها أسرتها لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

ويتمنى FilGoal.com الشفاء العاجل للاعبتي سلة الزمالك ووالدتهن ولكل مصابين فيروس كورونا.

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