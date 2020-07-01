الزمالك يبدأ الإعداد لاحتفالية نادي القرن المقرر لها 9 يوليو

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 15:08

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

يبدأ نادي الزمالك الإعداد لاحتفالية (نادي القرن) والتي قرر لها يوم 9 يوليو.

وكانت قناة الزمالك قد أعلنت عن موافقة مرتضى منصور رئيس النادي على قرار إقامة احتفالية يوم 9 يوليو من أجل لقب نادي القرن.

وأوضحت قناة النادي أن رئيس الزمالك وافق على القرار بناء على رغبة الجماهير وقرر أن يكون يوم 9 يوليو موعد احتفال كل عام.

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وكشفت قناة الزمالك عن الانتهاء من ملف نادي القرن والاستعداد لإرساله إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) خلال 14 يوما.

وكان الأهلي قد أعلن عبر موقعه الرسمي إرسال إنذار على يد محضر إلى رئيس الزمالك يطالبه بإزالة لافتة نادي القرن الحقيقي.

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