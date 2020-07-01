مؤتمر زيدان: لم نفز بالليجا حتى الآن.. ينتظرنا 6 نهائيات والمنافسون لا يأذون هازارد

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 14:28

كتب : محرر في الجول

مؤتمر زيدان قبل مباراة خيتافي

يرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه لم يضمن التتويج بالليجا رغم تعثر برشلونة الجديد بالتعادل مع ضيفه أتليتكو مدريد 2-2 أمس الثلاثاء.

ويلعب ريال مدريد غدا الخميس ضد ضيفه خيتافي في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، ويمتلك فرصة توسيع الفارق مع برشلونة إلى 4 نقاط.

وقال زيدان في مؤتمره الصحفي: "لم نفز بشيء حتى الآن، لايزال أمامنا 6 مباريات و18 نقطة متاحة، وعلينا مواصلة العمل حتى نفوز بالليجا حسابيا".

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واستدرك "منافسونا سيقومون بكل شيء ممكن من أجل الفوز بمبارياتهم، لقد مررت بهذا الموقف من قبل كلاعب".

ثم أضاف "سعيد وفخور باللاعبين، لكن ينتظرنا 6 مباريات نهائية وغدا لدينا نهائي".

وواصل "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، نحن نلعب بشكل جيد ولكن هذا لا يعني شيئا".

وقلل زيدان من أهمية الإحصائية التي كشفت تعرض إدين هازارد لخطأ كل 23 دقيقة هذا الموسم.

وأوضح "هازارد لاعب جيد جدا، والمنافسون يعرفون ذلك لكن بالتأكيد لا يقصد أي منهم توجيه الأذى لأي لاعب".

وتابع "علينا أن نكون هادئين مع هازارد، لقد كان غائبا لفترة طويلة وسيكون على ما يرام خلال فترة بسيطة".

وعن تصريحات جيمس رودريجيز بشعوره بالإحباط، قال زيزو: "جيمس يقول الحقيقة، يريد اللعب أكثر وهذا طبيعي وأنا أفهمه لكننا سنكمل طريقنا حتى النهاية بهذه الطريقة".

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