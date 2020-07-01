رسميا - الأهلي ينذر رئيس الزمالك على يد محضر ويطالبه بإزالة لافتات نادي القرن
الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 14:05
كتب : حسام نور الدين
أرسل النادي الاهلي إنذارا على يد محضر إلى رئيس الزمالك ومديره التنفيذي ، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي) وفقا للموقع الرسمي للأهلي.
وأوضح أن لذلك حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.
ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي:
"جاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020) أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الإفريقية لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.
وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).
وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.
ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوجه إنذارا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون".
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