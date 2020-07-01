رسميا - الأهلي ينذر رئيس الزمالك على يد محضر ويطالبه بإزالة لافتات نادي القرن

أرسل النادي الاهلي إنذارا على يد محضر إلى رئيس الزمالك ومديره التنفيذي ، للتعدي على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي) وفقا للموقع الرسمي للأهلي.

وأوضح أن لذلك حماية قانونية وفقا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي:

"جاء في الإنذار (رقم 13215 قلم محضرين العجوزة بتاريخ 30 يونيو 2020) أنه بتاريخ 22 مايو 2000 منح الاتحاد الإفريقية لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي.

وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22/5/2020 فوجيء النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناء على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31 مايو 2020 وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار "كاف" وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوجه إنذارا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون".

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