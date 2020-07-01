يوم تاريخي.. تأسيس أول فريق كرة قدم نسائي لـ ريال مدريد

بعد 118 عاما من تأسيس النادي، يبدأ ريال مدريد لأول مرة تأسيس فريق نسائي اليوم الأربعاء.

ومن خلال الاستحواذ على نادي تاكون النسائي الذي يقع مقره في مدريد وتم إنشاؤه عام 2014، سيصبح فريق ريال مدريد النسائي حقيقة.

وتمت الموافقة على الاستحواذ في اجتماع للمساهمين في سبتمبر من 2019، وسيصبح شراء تاكون مقابل 300 ألف يورو رسميا اعتبارا من اليوم 1 يوليو.

وسيكون الهدف تحويل فريق ريال مدريد النسائي إلى منافس قوي في إسبانيا وأوروبا، حيث يأمل النادي في تحدي تفوق فريق برشلونة، والذي سحق تاكون مرتين هذا الموسم 6-0 و 9 -1.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد: "حان الوقت لبناء فريق ستكونون فخورين به للغاية".

وكان فريق تاكون قام بتدريباته ولعب مبارياته في مدينة فالديباس على بعد أمتار قليلة من فريق الرجال.

وسيظل هذا الحال خلال الفترة المقبلة، ولم يستبعد النادي استخدام ملعب سانتياجو برنابيو لبعض المباريات.

وبحسب صحيفة "ماركا"، وضع مدريد نصب عينيه على أفضل المواهب وقد تصل بعض التعاقدات الأولى هذا الأسبوع.

وضم ريال مدريد اللاعبتين السويديتين كوسوفاري أسلاني وصوفيا ياكوبسون المرشحتين للكرة الذهبية 2019 بعد الفوز ببرونزية كأس العالم.

ويأمل ريال مدريد في أن يعتمد الفريق مستقبلا على أكاديميته الخاصة، بينما سيتم تمويله في البداية من ميزانية النادي.

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