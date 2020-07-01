رسميا – الكشف عن مواعيد القمتين في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد والنهائي.

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه أرسنال يوم السبت الموافق 18 من شهر يوليو الجاري.

فيما يحل تشيلسي ضيفا على مانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يوليو الجاري.

ويقام النهائي بين الفائزين يوم 1 من شهر أغسطس المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد نجح في الفوز بنتيجة 2-0 أمام نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي البطولة في حين أن أرسنال فاز بنتيجة 2-1 أمام شيفيلد يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 أمام نورويتش سيتي في ربع النهائي أما تشيلسي ففاز بنتيجة 1-0 أمام ليستر سيتي.

إليكم المواعيد كاملة:

أرسنال أمام مانشستر سيتي في الثامنة و45 دقيقة مساء السبت 18 يوليو بتوقيت القاهرة

مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة يوم 19 يوليو المقبل.

النهائي يقام يوم 1 أغسطس المقبل.