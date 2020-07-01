رسميا - بايرن يضم مدافع سان جيرمان

أعلن بايرن ميونيخ يوم الأربعاء ضم المدافع الفرنسي تانجاي نيانزو كواسي قادما من باريس سان جيرمان.

تانجاي نيانزو كواسي وقع على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2024، حسبما أفاد بايرن ميونيخ عبر موقعه.

وقال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن في تصريحات لموقع ناديه: "سعداء بالتعاقد مع واحد من أفضل المواهب الصاعدة في أوروبا والذي يجيد في خط الدفاع وأماكن أخرى".

وأضاف "نثق في قدرته على تعزيز فريقنا".

المدافع صاحب الـ18 عامًا يجيد اللعب في عدة مراكز دفاعية رغم أن مركزه الأساسي هو قلب الدفاع. وبالإضافة للجنسية الفرنسية فهو يحمل أيضًا الجنسية الإيفوارية.

وقال نيانزو كواسي: "أنا سعيد للانضمام لبايرن ميونيخ، إنه ناد كبير غني عن التعريف. أتمنى المشاركة كثيرًا مع الفريق وأن أستطيع صُنع اسم لنفسي هنا. سأعمل جاهدًا لتحقيق ذلك".

ولد كواسي في باريس يوم السابع من يونيو 2002. انضم لأكاديمية سان جيرمان في سن 14 عاماً. ظهر لأول مرة في الدوري الفرنسي مطلع ديسمبر 2019، بعدها بأيام شارك لأول مرة في دوري الأبطال.

ومثل كواسي بلاده 12 مرة على صعيد الشباب وسجل هدفاً. وصل إلى نصف نهائي أمم أوروبا مع منتخب فرنسا دون 17 عامًا واحتلوا المركز الثالث. شارك كواسي في جميع المباريات وسجل هدفاً ضد إسبانيا.

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