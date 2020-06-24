انتهت - ليفربول (4)-(0) كريستال بالاس.. خطوة على التتويج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وكريستال بالاس التي تقام في ملعب أنفيلد في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول 4-صفر

ق 74: خروج أرنولد ونزول ويليامز وخروج فيرمينو ونزول مينامينو

ق 69: جوووووووووول ماني يسجل من تمريرة صلاح

ق 64: خروج هيندرسون ونزول تشامبرلين

ق 63: تسديدة رائعة من صلاح تمر جوار المرمى

ق 57: ماني يتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لفينالدوم الذي سددها بسهولة في يد الحارس

ق 55: جوووووووول ثالث صاروخي من فابينيو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية دون رد

ق 44: جووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من فابينيو جعلت صلاح في مواجهة المرمى ووضع الكرة في الشباك

ق 40: صلاح يهدر الهدف الثاني بعد خروج واين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس ليبعد الكرة وتصل إلى صلاح في منتصف الملعب الذي سدد كرة نحو الشباك الخالية لكنها ذهبت بعيدا

ق 37: تسديدة من فينالدوم بعد تمريرة من ماني داخل منطقة الجزاء والكرة تمر جوار المرمى

ق 35: مطالبات بركلة جزاء لليفربول بعدما لمست الكرة يد جاري كاهيل داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب

ق28: ليفربول يهدر الهدف الثاني بعد ركلة حرة مباشرة أرسلها روبرتسون داخل منطقة الجزاء وأبعدها الحارس لتصل إلى هيندرسون الذي سدد الكرة واصطدمت في القائم وعادت إلى فان دايك أمام المرمى وسدد الكرة وأبعدها الدفاع لركنية.

ق 23: جوووووووول أليكس أرنولد يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة

ق 16: فيرمينو يهدر فرصة خطيرة بعد كعب من ماني وتسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء

ق 15: خروج ويلفريد زاها ونزول ماير

ق 7: صلاح يهيئ الكرة إلى فينالدوم أمام المرمى لكنه يسدد بعيدا

انطلاق المباراة