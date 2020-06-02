فورملا 1 تعلن مواعيد أول 8 سباقات لـ 2020 في 6 دول أوروبية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

فورميلا 1

أعلنت فورملا 1 مواعيد مسابقات موسم 2020 والتي تبدأ بسباق النمسا شهر يوليو المقبل.

إعلان فورملا 1 لم يقتصر سوى على 8 سباقات جميعها في قارة أوروبا ومشددين على اتباع كافة الوسائل الاحترازية من الفرق المشاركة.

سباق النمسا سيبدأ في 5 يوليو المقبل وبعد أسبوع واحد يقام سباق آخر على نفس الحلبة.

بينما تستضيف المجر السباق الثالث في 19 يوليو، ويقام سباقين في بريطانيا في 2 أغسطس ثم 9 من الشهر ذاته.

ويليه سباق إسبانيا 16 أغسطس، بلجيكا 30 أغسطس، وإيطاليا 6 سبتمبر.

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ويأمل القائمون على المسابقة الإعلان عن السباقات الأخرى في الأسابيع المقبلة، إذ يأملون في خوض من 15 إلى 18 سباق الموسم الجاري حتى ديسمبر المقبل.

وتقام جميع السباقات دون حضور جماهيري آملين في إمكانية تواجدهم مستقبلا عندما يصبح الوضع آمنا.

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