فورملا 1 تعلن مواعيد أول 8 سباقات لـ 2020 في 6 دول أوروبية

أعلنت فورملا 1 مواعيد مسابقات موسم 2020 والتي تبدأ بسباق النمسا شهر يوليو المقبل.

إعلان فورملا 1 لم يقتصر سوى على 8 سباقات جميعها في قارة أوروبا ومشددين على اتباع كافة الوسائل الاحترازية من الفرق المشاركة.

سباق النمسا سيبدأ في 5 يوليو المقبل وبعد أسبوع واحد يقام سباق آخر على نفس الحلبة.

BREAKING: The opening 8 races of a revised 2020 calendar are now confirmed All 8 are currently set to be closed events, operating under the strongest safety procedures Further races will be announced in the coming weeks pic.twitter.com/vQioKOAkQo — Formula 1 (@F1) June 2, 2020

بينما تستضيف المجر السباق الثالث في 19 يوليو، ويقام سباقين في بريطانيا في 2 أغسطس ثم 9 من الشهر ذاته.

ويليه سباق إسبانيا 16 أغسطس، بلجيكا 30 أغسطس، وإيطاليا 6 سبتمبر.

ويأمل القائمون على المسابقة الإعلان عن السباقات الأخرى في الأسابيع المقبلة، إذ يأملون في خوض من 15 إلى 18 سباق الموسم الجاري حتى ديسمبر المقبل.

وتقام جميع السباقات دون حضور جماهيري آملين في إمكانية تواجدهم مستقبلا عندما يصبح الوضع آمنا.

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