جوميز: عمر جابر الأفضل في مصر.. ومبابي يمتلك الإمكانيات ليصبح مثل ميسي ورونالدو وصلاح

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 01:31

كتب : FilGoal

عمر جابر مع بيراميدز أمام الأهلي

يرى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن عمر جابر ظهير أيمن فريق بيراميدز هو الأفضل في الكرة المصرية حاليا.

وقال جوميز: " أفضل لاعب في الكرة المصرية حاليا هو عمر جابر".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "خلال فترتي في الدوري المصري التي لم تكن طويلة أرى أنه لاعب مهم جدا والأفضل حاليا".

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وأضاف " عمر جابر لاعب ذكي ويعرف كيف يتحرك بين الخطوط".

وأردف "طارق حامد وفرجاني ساسي رائعان أيضا. ويوجد مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار في الإسماعيلي سيصبحون رائعين في المستقبل".

وأجاب جوميز على سؤال (في حالة إلغاء الدوري هل يُتوج الأهلي أم يُلغى الموسم؟)، قائلا: " ليس لدي أي رأي في ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: " في فرنسا تم تتويج المتصدر باريس سان جيرمان، ولكن في مصر لا أعرف ماذا قد يحدث. الأهم بالنسبة لي هو صحة الإنسان".

وكونه فرنسيا، تحدث جوميز عن الجوهرة كيليان مبابي قائلا: "مبابي يمتلك الإمكانيات ليصبح من أفضل اللاعبين في العالم مثل ميسي ورونالدو وصلاح".

واستكمل "مبابي عليه أن يعلم أنه ما زال أمامه الكثير. أمامه مشوار طويل ويمتلك الإمكانيات ومن المهم أن يكتسب الخبرات".

وأتم "اللاعب الأهم في الكرة الفرنسية حاليا هو كانتي".

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