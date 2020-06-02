ميدو جابر: راض عن فترتي مع الأهلي.. وأتمنى العودة له مجددا أو الاحتراف

أعرب ميدو جابر لاعب مصر المقاصة عن رضاه عن الفترة التي قضاها مع الأهلي قبل عودته لصفوف الفريق الفيومي.

وقال ميدو جابر عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "بالتأكيد هناك فترات كانت جيدة وأخرى سيئة ولكنني راض للغاية عن فترتي مع الأهلي".

وواصل "عند الرحيل طلبت أن أرحل للمقاصة بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة".

وأضاف "أتمنى العودة للأهلي في المستقبل أو الاحتراف الخارجي، وأنا أعمل كل يوم بقوة ولا أفكر في أي شيء آخر فأهم شيء أن يكون لدي أي شخص الطموح".

وكشف ميدو جابر أنه كان سينتقل للأهلي حينما كان لاعبا في صفوف الألومنيوم في الدرجة الثانية وقال: "حدث ذلك أثناء تواجد علاء عبد الصادق وهيثم عرابي في الأهلي ولكن الأمور لم تتم".

اقرأ أيضا:

الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي

الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع مهاجم أنجولي

من هو المهاجم الأنجولي الذي يقترب من الزمالك

5 رسائل من عضو مجلس إدارة الأهلي في أزمته مع تركي آل الشيخ

حازم إمام يتحدث عن أحقية الزمالك بلقب نادي القرن