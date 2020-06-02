مرتضى: بدأنا دراسة مشروع استاد الزمالك.. وهذا سبب دعمي لحفيد الخطيب

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن البدء في دراسة مشروع بناء استاد خاص بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "بدأنا دراسة مشروع بناء فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر".

وأضاف "تعاقدنا مع شركة كبرى لتنفيذ هذا المشروع بالإضافة إلى بناء استاد الزمالك".

وأكمل "أرسلنا لجنة لمعاينة الأرض الذي سيتم عليها بناء فرع النادي والاستاد الذي سوف يصممه المهندس نبيل حراز الذي صمم استاد السلام".

وواصل "اتخذنا كل الإجراءات الوقائية استعدادا لاستقبال أعضاء النادي مرة أخرى بعد فتح الأندية".

وانتقل للحديث عن دعمه لحفيد محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: "أختلف مع الخطيب لمدة 100 سنة قادمة، ولكن في حالة المرض يجب أن ندعم بعضنا البعض".

وشدد "عندما يتعلق الأمر بصحة وسلامة الابن أو الحفيد يجب أن نسارع جميعا بالدعم".

وأتم تصريحاته موجها رسالة إلى محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: "لماذا تضع اسم الزمالك في جملة مفيدة، وما علاقة الزمالك في أزمتك مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي؟.

video:1

اقرأ أيضا:

الرسالة "قبل الأخيرة" من تركي آل الشيخ بخصوص علاقته بالأهلي

الزمالك على أعتاب إتمام الاتفاق مع مهاجم أنجولي

من هو المهاجم الأنجولي الذي يقترب من الزمالك

5 رسائل من عضو مجلس إدارة الأهلي في أزمته مع تركي آل الشيخ

حازم إمام يتحدث عن أحقية الزمالك بلقب نادي القرن