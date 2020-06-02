جودة: اتفقنا على طريقة الاحتفال بدوري "سيد عبد النعيم".. وأرقام نادي القرن لا تكذب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - دوري سيد عبد النعيم

كشف محمد جودة لاعب الأهلي السابق، عن كواليس الهزيمة الشهيرة أمام إنبي بهدفٍ دون رد في آخر جولات الدوري المصري لموسم 2002\2003.

الأهلي كان متصدرا السباق منذ الأسابيع الأولى، لكن الزمالك عاد من الخلف وخطف اللقب في سيناريو مثير بانتصاره على الإسماعيلي، وقبوله هدية سيد عبد النعيم.

وعن تلك المباراة قال جودة: "تصريحات بونفرير التي ادعى فيها أن الخسارة جاءت بتعليمات كانت مضحكة بالنسبة لي".

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وأكمل عبر أون تايم سبورتس: "المشكلة أننا يومها وقبل المباراة في غرفة خلع الملابس، اتفقنا على الطريقة التي سنحتفل بها بعد صافرة النهاية".

وتابع: "كان من المفترض أن نتجه إلى الجماهير كمجموعة في نظام ونرمي إليهم الأقمصة، هكذا كان احتفالنا المُتفَق عليه".

وواصل: "كنا الأفضل في المباراة وأهدرنا العديد من الفرص، الملعب كان ممتلئا عن آخره والكل كان ينتظر تتويج الأهلي لدرجة أن مباراة الزمالك والإسماعيلي لم يحضرها سوى 50 فردا تقريبا".

قضية "نادي القرن"

ويمتلك جودة وجهة نظر واضحة بشأن قضية "نادي القرن" المُثارة على الساحة مؤخرا، إذ شدد خلال المقابلة على أحقية الأهلي.

وقال جودة: "الأرقام لا تكذب".

وأضاف: "الكثيرون يتحدثون دون علم بالمعايير، ويتساءلون لماذا لم تُحتسَب كأس الأفروآسيوية، ولكن السبب هو أنها بطولة أحد طرفيها غير إفريقي، كما أنها لو احتسبت فسيظل الأهلي متصدرا لترتيب النقاط".

وأكمل: "كما أن احتساب كأس السوبر الإفريقي بنقطة واحدة ناتج عن كونها مباراة من 90 دقيقة، لا يمكن مقارنتها ببطولة كاملة يخوض فيها الفريق عددا كبيرا من المباريات".

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